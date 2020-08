Sass Henno Pärnitsa draamast: jäägu meile kunstiinimesed, kes võivad inimesi p***i saata

Algatuse «See pole okei» eest auhinnatud Mikk Pärnits on pärast skandaalset roosa kleidiga üles astumist sattunud mitmete süüdistuste alla.

Paljude sõnul muudab tema enda pikk roppude verbaalsete rünnakute ajalugu kaheldavaks, kas kirjanik seda väärt on. Sellest lähtudes kustutas justiitsminister Raivo Aeg pärnitsa tagantjärele auhinnatavate nimekirjast.

Kirjaniku ja aktivisti Sass Henno sõnul ei saa Pärnitsa minevikku aga vägivaldseks pidada. «Palun lõpetage see jutt, et Mikk Pärnits ... on 'hoopis ise vägivaldne',» kirjutas ta pikas postituses.

«See on suhtluskultuur või kultuuritus, millel pole vägivallaga mingit seost,» viitas Henno roppudele, vahel ründavatele sõnavõttudele. «Ta on ära teinud töö, mida paljud maksumaksja rahast tehtavad hambutud kampaaniad pole suutnud,» võttis kirjanik samas kokku «See pole okei» tähtsuse.

«Mõne pässaka p***isaatmine või laulupeo mõnitamine paraku pole ühestki otsast vägivald,» põhjendas Henno. «See võib meile mitte meeldida, aga see pole vägivald.»

Oleks küüditajad pererahva p***i saatnud...

«Oleks võõrvõimud meid aastasadu lihtsalt p***i saatnud, poleks meil häda midagi,» tõi kirjanik näite. «Oleks küüditajad öösel hoovi sõitnud ja pererahva p***i saatnud, poleks meil häda midagi. Oleks vägistajad ja pedofiilid oma ohvreid lihtsalt labaselt p***i saatnud, poleks neil häda midagi,» lisas ta.

Mikk Pärnits pälvis vägivalla ennetuse auhinna, kuid jäi sellest skandaali puhkedes ilma. FOTO: Facebook

«Vägivald on midagi muud. Vägivald läheb nii palju kaugemale ja algab alati soovist kontrollida, kehtestada, võimust võtta,» selgitas Henno. Tema sõnul kehtib see nii sõja- kui seksuaalkuritegude puhul, samas Pärnitsal ühiskonnas seda jõupositsiooni olnud pole.

«Ropp inimene võib teha hea algatuse, mis aitab paljusid,» arvas Henno. «Siin ongi asja tuum.» Tema sõnul on see sarnane mitmete teenekate sportlaste, kirjanike, aktivistidega - nad on hakkama saanud ka reaalsete vägivallategudega, kuid omas nišis edukalt head teinud.

Sass Henno samastas end ka ise selle positsiooniga. Anu Välba hommikusaates sotsiaalministeeriumi vastu esitatud süüdistused võeti tema sõnul algul naistevastase rünnakuna vastu, kuigi tegelikult kritiseeris ta Jevgeni Ossinovski ministeeriumi tööd.

Jäägu purki s***uvad kunstnikud

«Jäägu meile alatiseks kunstiinimesed kes võivad s***uda purki, kirjutada ärritavaid tekste, või saata p***i inimesi, kes neile ei meeldi,» avaldas Henno arvamust. «Me ei pea kõigile meeldima ja ikka tuleb elus ette, et seda ka väljendatakse. Ja kui mõni väljendab seda labaselt - mõni mõis - las väljendab.»