Just selles Lõuna-Hispaanias asuvas majas tappis teismeline tütar oma ema.

Hispaanias süüdistatakse teismelist oma ema tapmises. Kogu loo teeb aga veelgi õõvastavamaks see, et neiu elas koos vanni peidetud ema surnukehaga neli kuud, enne kui tuttavad juhtunust haisu ninna said.