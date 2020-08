OnlyFansi täht Sandra karmist kriitikast: Zevakin tegi video liiga rutakalt ja pealiskaudselt

OnlyFans on platvorm, kus saab pilte ja postitusi näha kuutasu eest. Samuti saab privaatsete piltide ja jutuajamiste eest tippi jätta. Oma intiimpildid on sel lehel rahaks teinud mitmed kodumaised suunamudijad ja tõsielustaarid.

Peamine kriitika sai osaks just Sandrale, kes tegutseb OnlyFansis San8ra nime all. Nimelt polnud neiu Zevakini arvates piltidel piisavalt paljas. «Jälle täiesti tavaline Instagrami pilt! Oh my god! Praegu on küll rahaauk olnud,» ei jäänud juutuuber rahule, mida Sandra pea 24-dollarilise kuutasu eest tellijatele pakub.