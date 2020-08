Toetajad: Navalnõi jääb tõenäoliselt ellu, kuid on mitu kuud tegutsemisvõimetu

Kodanikuorganisatsioon Cinema For Peace Foundation teatas, et Saksamaale Berliini Charité haiglasse ravile viidud Venemaa opositsioonijuht Aleksei Navalnõi jääb tõenäoliselt pärast oletatavat mürgitamist ellu, kuid tõenäoliselt on ta kuid tegutsemisvõimetu.