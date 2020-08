Tuntud näitleja nimekaimu, pedofiil Christian Brückneri kaamerast leiti sadu lapspornopilte

Saksa kohtus kasutatud materjalil on näha, kuidas täiskasvanud kasutavad seksuaalselt ära alla 14-aastaseid ja sunnivad neid endaga seksima. Osadel fotodel ja videotel on näha, kuidas Brückner, kellel on tuntud näitlejast nimekaim, kasutab seksuaalselt ära viieaastast tüdrukut, kelle ema on ta endine kallim.