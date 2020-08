PILDID JA VIDEO ⟩ Maailma vanimaks peetud mees suri pärast seda, kui ei saanud enam tubakat osta

Mees ütles toona, et on iga eluhetke nautinud ja tema arvates ei ole olemas väga vanaks elamise retsepti. Ta oli arvamusel, et elust tuleb võtta kõik ning ei tohi laisklema jääda.

24. augusti 2020 seisuga on maailma vanim inimene ja naine jaapanlanna Kane Tanaka, kes on 117-aastane. Maailma vanim mees on hispaanlane Saturnino de la Fuente Garcia, kes on 111-aastane.