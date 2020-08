Legendaarne vanalinna kohvik läheb kinni!

Kas pika, 40-aastase ajalooga kohvik sulgub lõplikult, on täna veel vara öelda, selgub Tallinna Linnamuuseumist, mille hallata on olnud kohvik viimased seitse aastat.

Nagu mainib Linnamuuseumi direktori kt Toomas Abiline, näeb muuseumi siiski tulevikus kohvikut avatuna. Neitsitorn on osa Kiek in de Köki kindlustusemuuseumist – ja ühes oma nelja torni ning bastionikäikudega on kokku lihtsalt nii suur kompleks, et koht, kus külalised saaksid maha istuda, veidi jalga puhata, on Abilise sõnul vajalik.