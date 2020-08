Liis Lemsalu õrritab kuumade kaadritega: kas tõesti võtab lauljatar uues videos paljaks?

Teisipäeval näeb ilmavalgust Liis Lemsalu uus singel «Halb või hea» , mida ilmestab suvisel viljapõllul filmitud kaunis video. Täna jagatud katkendist jääb aga mulje, et lauljatar on uues videos ihualasti, olgugi et läbipaistva lina all.

A post shared by L I I S L E M S A L U (@liislemsalu) on Aug 23, 2020 at 11:29pm PDT

Varem on Lemsalu alasti poseerinud 2014. aastal, kui teda võis näha ansambli The Heft singli kaanefotol Kristjan Kasearu embuses.

2016. aastal ütles Lemsalu Elu24-le, et võib tulevikus ka täiesti alasti võtta. «Nii raske on ette kujutada seda olukorda, mis see võiks olla, kes tuleb minuga rääkima, aga ma ei taha etteruttavalt öelda, et oleksin nõus. Samas ei taha ma ei-sõna ka öelda, kuna nii palju, kui elu on näidanud...» rääkis ta videointervjuus.