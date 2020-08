Berliini haigla väidab, et Aleksei Navalnõi mürgitati

Kodanikuorganisatsioon Cinema For Peace Foundation teatas, et Saksamaale Berliini Charité haiglasse ravile viidud Venemaa opositsioonijuht Aleksei Navalnõi jääb tõenäoliselt pärast oletatavat mürgitamist ellu, kuid tõenäoliselt on ta kuid tegutsemisvõimetu, vahendas Elu24 täna hommikul.