Mai Palling abiellus miljonär Margus Kangroga!

Teleajakirjanik Mai Palling on muutnud Facebookis oma nime Mai Kangroks. Abieluregistri põhjal selgub, et Mai abiellus suurärimehe Margus Kangroga juba 9. juunil. Registrikaardi põhjal selgub, et samal päeval tegi abielupaar ka varalahususe sissekande.