Saksamaa ülikool maksab stipendiumi parimatele mitte millegi tegijatele

«Midagi tegemata jätmine pole eriti lihtne,» rääkis programmi autor ja kujundusteoreetik Friedrich von Borries ajalehele The Guardian. «Tahame keskenduda aktiivsele passiivsusele. Kui ütlete, et ei kavatse nädal aega liikuda, on see muljetavaldav. Kui teete ettepaneku, et te ei kavatse liikuda ega mõelda, võib see olla veelgi parem,» jagas von Borries ideid.