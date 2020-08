PILDID JA VIDEO ⟩ Californialased võitlevad tulega ega anna alla

USA meedia teatel on kahjutuld kustutamas sajad tuletõrjujad, kelle sõnul on neil ressurssidega kitsas ning nende tööd takistavad inimesed, kes ei allu evakuatsioonikäsule ja on jäänud oma koju. Kustutajate sõnul soodustab inimeste allumatus tule levikut.

Lisaks toimuvad kustutustööd õhust, kus lennukitelt visatakse põlengualadele vett ja kustutavaid aineid. Kuid kui kustutusalal märgatakse inimesi, tuleb töö katkestada.

Kustutuslennuk California Moreno oru kohal FOTO: Terry Pierson/ZUMAPRESS.com/Scanpix

Tuletõrjujatele on probleemiks vee saadavus, sest osades piirkondades, kaasa arvatud suure põlengualaga San Lorenzo orus, on kuumus veetorusid sulatanud ja vee saamine on katkenud. Kustutajad peavad tsisternautodega transportima kustutusvee kümnete kilomeetrite taha.

California osariigis on põlengualadelt evakueeritud kümneid tuhandeid inimesi. Osa on läinud vaatama, mis on nende kodust saanud ning paljud on leidnud eest vaid varemed.

Tuletõrjujad loodavad, et ilm muutub ja tuleb vihma, siis võivad nad kahjutule kontrolli alla saada.

USA meteoroloogide ja klimatoloogide sõnul on California maastiku- ja metsapõlengute hooaeg augustist novembrini, kui on väga kuum ja on tugevad tuuled.

Põhja-Californias lõppevad põlengud tavaliselt oktoobri alguses, kui saabuvad talvetormid koos paduvihmaga. Lõuna-Californias on põlengute lõpp oktoobri lõpust detsembrini.

California metsanduse ja tulekahjude ennetamise ameti teatel oli 24. augusti seisuga 7012 põlengut 612 972 hektari suurusel alal.

Põlengutes on hukkunud kuus inimest, sajad on saanud vigastada ning elu on kaotanud palju karja-, lemmik- ja metsloomi.

Veterinaar Brianna Jeter kallistamas põlengus vigastada saanud laamat, pildil on ka politseinik Dae Kim FOTO: Noah Berger/AP/Scanpix

California kuberner Gavin Newsom kehtestas 18. augustil osariigis eriolukorra.

Californialaste sõnul on nad ka varem raskes olukorras olnud ja kodusid kaotanud, kuid nad on toime tulnud ja oma elu taas üles ehitanud. Ka seekord ei anna nad alla.