VIDEO ⟩ Siin on vastus küsimusele, kas Liis Lemsalu oli oma uues muusikavideos tõesti alasti!

Lauljatar Liis Lemsalu uus provokatiivse pealkirjaga singel «Halb või hea» räägib sellest, kuidas me ei saa kunagi olla kindlad, kas mingi situatsioon on ainult halb või hea. «Elul on komme anda vastuseid kerge viivitusega ja asjad ei ole alati vaid must-valged,» avab Liis enda kirjutatud teksti tagamaid.

Lugu sai alguse, kui lauljatar aasta alguses kodus kitarri mängides erinevaid viise katsetas. Kui õige tunne käes, ühendus ta Amstrerdami kolleegi produtsendist laulukirjutaja Clifford Goiloga, kes oli ka Liisi eelmise aasta hiti «Tähed me jalge all» kaasautor.

Peagi kohtuti Amsterdamis stuudios, kus meeleolu ja klapp oli nii hea, et lugu valmis kiiresti ning sõnad lausa kahe tunniga.

«See on minu jaoks kindlasti sõnade kirjutamise rekordkiirus,» on Liis õnnelik.

«See on kõige võimalikumal orgaanilisel viisil sündinud imeline pala ning ma ei jõua ära oodata, et kõik saaksid seda kuulda. Loodan, et inimesed samastuvad Liisi lüürika ja meie kauni meloodiaga,» jagas Clifford Liisi suunas kiidusõnu.

Loo sooja suvise olemisega videos on palju loodust, hobuseid ning kauboi kaabusid. Video võtteks oli vaid üks päev, mis sobis kõigi graafikutega ja tuli loota, et tuleb õige välivõttele sobilik ilm. Hommikul oli taevas veel tumehall ja sajune, lõunast hakkas selginema ja õhtusteks võteteks nagu tellitult loojuv päike.

«Uskumatu, et kõik plaanitu sai tehtud, ja see pikk 15-tunnine päev oli nii tempokas, et tundus kestvat vaid mõned hetked. Meil oli suurepärane hästi toimiv väike tiim ja imearmas valge hobune Happy, kes aitas meie video unistused täide viia,» rõõmustas Liis.