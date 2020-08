VIDEO ⟩ Jana Kask andis koos USA räppariga välja uue ebamaise videoga singli

Video loole «You Are Not Alone» valmis koostöös Vita Pictura produktsiooniga ja selle režissööriks on Jana Kask ise.

«Ma võin öelda, et mul on väga vedanud meeskonnaga, kuna kõik meie koostööpartnerid, sõbrad ja kogu meeskond kes osales filmimisprotsessis, oli viimase peal. Abivalmid, professionaalsed ja energiat täis,» rääkis Kask Elu24-le ja lisas, et kogu meeskond oli ühel lainel ja tegutseti nagu üks suur loominguline perekond.

Video filmiti Kase sõnul Tallinnas ja Saaremaal.

«Praegusel ajal, ma tahtsin rõhutada neid teemasid, mis on minu arust elus kõige olulisemad. Leida elus asi, mida soovid teha kogu hingega ja jääda sellele alati kindlaks, usaldada ja armastada oma sõpru ja perekonda ning hoida koos, kunagi mitte kaotada usku, et iga raske aeg lõpeb ära ja selle järgi tuleb uus algus,» kirjeldas Kask loo sõnumit.

Videos on Kask kehastunud tulnukaks, kes on saadetud maa peale missiooniga.

«Loodan, et vaatajad saavad ise aru millisega kui vaatavad videot, kuid mind püüti kinni ja hoiti vanglas just minu ebatavalise välimuse pärast, sellepärast et olen nii teistsugune. Siis mind tuleb päästma minu meeskond ja perekond,» selgitas Kask.

Videoloos täidab lauljatar erinevaid ülesandeid, et jõuda kohta, kus läbib lõpliku transformatsiooni, selle jaoks, et tema missiooni täitmine maa peal oleks lihtsam.

«Kui ma kirjutasin video stsenaariumit, ma soovisin teha midagi head, võimsat ja teistsugust, mis annab inimestele rõõmu ja positiivset emotsiooni nii kuulamisel kui ka vaatamisel,» kirjeldas Kask.

Lugu sündis Kase sõnul koostöös naise muusikalise partneri ja sõbra Alvar Seebergiga, kes tegi loo instrumentaalse osa. «Siis meie ühise koostöö protsessis sündis meloodia ja kõige viimasena ma kirjutasin loole sõnad,» lisas Kask.