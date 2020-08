VIDEO ⟩ Vene vlogija tegi Coca-Cola ja söögisooda abil võimsa plahvatuse

Mamix selgitas, et kõigepealt valati tuhandeid liitreid Coca-Colat eritellimusel ehitatud vaati, mis oli tugev ja rõhu all. Purse tekkis Coca-Colasse valatud söögisooda tõttu, mis tekitas suures koguses süsinikdioksiidi.

Söögisooda. Pilt on illustreeriv

See keemiline reaktsioon erineb reaktsioonist, mille käivitavad Mentose kommid, mida sageli kasutatakse sarnase efekti loomiseks.

Mamix valis Mentose asemel söögisooda, kuna see on odavam ja tõhusam.

Katsetaja selgitas, et põhimõtteliselt tegi ta populaarse koolikatse, milles kasutatakse äädikat ja söögisoodat.

Reaktsiooni üks element on happeline, kas Coca-Cola või äädikas, söögisooda toimib alusena.

Happelise vedeliku vesinik reageerib karbonaadiga, et saada vesinikkarbonaat, mis laguneb hetkega süsihappegaasiks ja veeks. See on CO2 ehk süsihappegaas, mis tekitab purske.