GALERII ⟩ Nii suurt üritust pole Sakus varem olnud: vaata, kuidas möödus esimene Sack von Sound festival!

Saku valla kultuurikeskuse juht Tõnno Piigli peab festivali kordaläinuks, kuigi alguses oli plaanid isegi suuremad. «Meil on hea meel, et esimene festival õnnestus. Tekkisid isegi ootamatud omapärased uued mõõtmed – ilmavimka tõttu andis Kadri Voorand uutmoodi kontserdi surround publikuga ehk inimesed istusid isegi laval. Tõeline 3D. Iga kontsert programmis oli esinejate poolt lõpuni viimistletud ning oli näha, et ka publik nautis kõike. Laupäevaõhtune NOËP ja Kristjan Järvi koos ÜENSOga näitasid tõelist tipptaset suurproduktsiooniga: tõeliselt kvaliteetne heli, valgus ja video. Minu suur kummardus kogu meie meeskonnale ja meie eesmärk positiivset emotsiooni luua õnnestus täielikult,» jäi Piigli rahule.