PILK PEALE ⟩ Rainer Ild üllatas fänne nii uue välimuse kui ka kõlapildiga

Singlid kannavad nime “disguise” ja “sorry doesn't seem to cut it”. Muusikavideos “disguise” lõikab trummar Sven maha Raineri legendaarsed kuldkiharad, lõhub vanad sümbolid ja koos sellega ka kogu bändi vana energia. Selle jätk “sorry doesn't seem to cut it” näitab uut Rainer Ildi ja duo värskemat, uuenenud ja tugevamat kooslust, kui kunagi varem.

Rainer Ild avaldab, et sai lugude kirjutamisel inspiratsiooni elu tumedamast poolest: “Uued lood räägivad surmast – mitte sellepärast, et ma tahaks surra või ülistaks surma, vaid sellepärast, et ma kardan surra. Ja kui ma millestki mõtlen, siis ma sellest ka kirjutan – nii lihtne see ongi.”

«Lugu «disguise» annab hästi edasi seda hirmu ja frustratsiooni, mida ma vahel seesmiselt tunnen. Muusikavideos kasutasime selle segaduse sümboliseerimiseks prügi, mille keskel ma elama pean.»

Trummar Sven Seinpere võrdleb Rainer Ildi muusikat Ameerika mägedega: «Kõvasti üles-alla ja palju raputamist – «disguise» on hea näide sellest samast Ameerika mäest. Ja see ongi see, mis teeb selle meie ja kuulaja jaoks huvitavaks.»

Loo «sorry doesn't seem to cut it» puhul oli bändil palju «esimesi kordi». Esimest korda avaldas Rainer Ild loo, kus refräänis ei ole vokaali, esimest korda kasutati kandva tegurina vokaalsämplit ja võib-olla üks veidramaid nüansse on see, et esimest korda andis Rainer välja loo, kus terve tema vokaal on sisse lauldud telefoni, mitte stuudiomikrofoni.

Sven leiab, et «sorry doesn't seem to cut it» puhul on kindlasti tegemist looga, mis on nende kontserdilt puudu olnud: «Tempokas ja agresiivne – ootame juba selle ettekannet fännidele!»