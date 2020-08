Jim Carrey nimetas kuulsat Hollywoodi näitlejatari oma elu armastuseks: ta oli minu jaoks eriline

Kanada näitleja on rääkinud avameelselt oma kogemustest depressiooni ja kodutusega, mida tema perekond noorpõlves mõnda aega koges. Viimasel ajal on Carrey olnud uudistes oma vaktsineerimisvastaste seisukohtade ja endise tüdruksõbra Cathriona White surma järgse kohtuasja pärast. Poolbiograafilises raamatus «Memoirs and Misinformation» kõneleb Carrey veelgi rohkem oma isiklikest katsumustest ja paljastab ka, et üks kuulus näitlejatar oli tema elu armastus.