Uurijaid üllatas asjaolu, et jääajal surnud kutsika kõhus oli säilinud meie planeedi ühtede viimaste karvaste ninasarvikute liha, teatab livescience.com.

Leides ta maost kollaka lihatüki, arvasid teadlased et kutsikas sõi koopalõvit (Panthera spelaea), kuid DNA-test näitas, et see oli hoopis karvase ninasarviku (Coelodonta antiquitatis) liha.