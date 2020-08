Kanadalane kuulis telefonikõne ajal, kuidas karu tema tütre tappis

«Ta helistas mulle, et veetorustikuga oli probleeme, kuid tema abikaasa oli selle ära parandanud. Siis ütles ta oma pojale, Elile, et ta tuppa jookseks ja antenni haaraks,» kirjeldas naise isa saatuslikku telefonikõne.

«Mõni sekund hiljem kuulsin summutatud korisevaid hääli ja siis oli vaikus. Hääled olid väga häirivad. Rünnaku võimalus jooksis korra mu peast läbi aga selle tõenäosus on üks miljonist,» tunnistas isa.

Isa rääkis, et jäi mõneks minutiks telefoni otsa kuulama, kuid siis katkestas kõne ja proovis tütrele uuesti helistada.

Isa arvates helistas tütar talle avatud alalt, puujoonest eemal, et saada satelliittelefoniga parem ühendus. Ta usub, et karu hiilis tütrele seljatagant vaiksel ligi. Kanadalanna oli tihti perega metsamajakeses ning seetõttu ka hästi kursis karu ohutusprotokollidega.

Pärast rünnakut tormas metsamajakesest välja Stephanie abikaasa Curtis , kes kasutas karu peletamiseks pipragaasi. Kahjuks see vaid ärritas karu ning mees oli sunnitud looma kahe lasuga tapma.

«Meid lohutab vaid teadmine, et 30 sekundit enne rünnakut mängisid mõlemad lapsed tema juures. Seega oleks karu võinud esmalt rünnata Stephaniet, ta võimetuks teinud ja seejärel tema kaks last tapnud.»

Looduskaitseamenike sõnul leiti lahkamisel karu kõhust mustikaid, mis tähendab, et looma rünnak oli kiskjalik.

Eluga lõppevad karurünnakud on Kanadas äärmiselt haruldased. Stephanie surm on Saskatchewani provintsis esmane sedalaadi juhtum alates 1983. aastast. Antud juhtumit on aga võrreldud 2018. aastal Yukoni piirkonnas aset leidnud rünnakuga, kus karu tappis ema ja tütre kõigest mõne meetri kaugusel nende metsamajast.