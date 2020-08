PILDID ⟩ Naine külastas koos lastega Julian Assange'i vanglas: ta on väga kõhn ja stressis

Morise sõnul võttis ta vanglasse kaasa ka nende kaks last, kes üle pika aja taas isa nägid. Naise sõnul oli ta mees kõhnem, väsinum ja rohkem stressis kui eelmise külastuse ajal 22. märtsil.

Moris jätkas, et ta pidi kohtumisel hoidma Assange’iga koroonaviiruse tõttu distantsi. Kui Assange oleks teda või lapsi puudutanud, tähendanuks see tema jaoks kaht nädalat karantiini vangla haiglas.

«Julian ütles, et sai tänu meie külaskäigule esimest korda maski ja visiiri. Ta kandis kollast käepaela, mis viitab, millise vangiga tegemist on. Ta on põhimõtteliselt poliitvang, meelsusvang. Käepael näitas, kui kõhnaks ta käed jäänud on,» ütles naine meediale.