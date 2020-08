RAJU PIDU ⟩ Briti seltskonnatäht sai metsiku õhtu järel jahmatava hotelliarve

A post shared by Chloe Ferry💀 (@chloegshore1) on Aug 23, 2020 at 7:55am PDT

A post shared by Chloe Ferry💀 (@chloegshore1) on Jul 28, 2020 at 2:24am PDT

Juuni alguses avaldas Chloe, et on tänu elustiili muutustele 12 kilogrammi alla võtnud. Pärast peoõhtut leevendas aga Chloie oma pohmelli rasvase hommikusöögiga, kuid lubas, et on koju jõudes jälle dieedil tagasi.