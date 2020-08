Politsei kinnitusel laekub neile igal aastal tuhandeid inimeste kadumise teateid. Suuroperatsioone inimese leidmiseks tuleb õnneks aga käivitada harva. Üheks suureks murekohaks on politseile aga see, et metsa kipub liiga tihti ära eksima alkoholijoobes inimesi.