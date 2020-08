KÕRGE HIND ⟩ Koroonaohvreid massihaudadesse ajanud piirangutevaba linn on saavutanud karjaimmuunsuse

Brasiilia Amazonase regioonis asuv Manause linn sai varasuvel kurikuulsaks. COVID-19 ohvreid tekkis nii suurel hulgal, et laipu hoiti külmikautodes ja maeti uutele massihaudu meenutavatele platsidele.

Maailma šokeerinud kaadrid ei mõjutanud aga kohalike võimude ega Brasiilia käitumist - mingeid isolatsiooninõudeid ei kehtestatud. Nüüd väidavad teadlased, et linn võib olla saavutanud paljuräägitud karjaimmuunsuse.

Tulemus tuhandete elude hinnaga

Amazoonia pealinnas on nähtud seletamatult järsku nakkuste langust. Nii väidetakse, et hoolimata igasuguste kontrollimeetmete puudumisest on COVID loomulikul teel taandunud.

Pan-Ameerika Terviseorganisatsiooni juhi Jarbas Barbosa da Silva sõnul oli puhangu tipp linnas väga raske. See võis tekitada kogukonnas «mingit tüüpi kollektiivse immuunsuse», sõnas ta.

Linn on «maksnud kõrget hinda», kinnitas da Silva samas. 1,8 miljoni elaniku kohta on 3300 surma. See tähendab umbes 200 koroonaohvrit 100 000 elaniku kohta.

Karjaimmuunsus tähendab, et üle 70% kogukonnast on koroonaviiruse läbi põdenud. Teadlased ei ole siiani üksmeelel, milline on COVID-19 suremuse määr. Väidetavalt jäävad paljud nakatunud tuvastamata ja suremus võib olla vaid 0,6%. Tuvastatud patsientide seas on see aga 2% ringis.

Manaus pidi kiirelt matma tuhandeid koroonaohvreid. FOTO: AFP / Scanpix

Nagu kaadrid õudusfilmist

​Manaus jõudis maailma meedia esilehtedele kevadel. Väga vaese Amazoni regiooni pealinn sai esimesena Brasiilias pihta tõsise koroonalainega.

Selle tagajärjel ei suudetud kõiki surnuid kiirelt matta. Surnukehad kuhjati külmikutesse oma aega ootama. Rajati ka uued matmisplatsid, kus surnud kiiruga buldooserite abil auku aeti.

Edasi jõudis puhang ka suurematesse Brasiilia linnadesse, mis kiirelt Manausest möödusid. Brasiilia ise jõudis koroonaohvrite arvu poolest USA järel maailma teiseks riigiks.