Reisi lühiuudised

Lufthansa Grupp otsustas kaotada kuni aasta lõpuni kõik lendude ümberbroneerimisega seotud tavalised tasud ja piirangud. Lufthansa selgitab, et otsus tuleneb arusaamast, et praegusel ajal vajavad kliendid oma reisiplaanide tegemisel paindlikkust. Ümber broneerida saab isegi kõige odavamaid pileteid ning uus reegel hõlmab ka Lufthansa Gruppi kuuluvat Swissi, Austrian Airlinesi ja Brussels Airlinesi. Samas tuleb arvestada, et kui uus lend on kallim, tuleb hinnavahe siiski kinni maksta. Interfax/BNS