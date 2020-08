Helsingi, urgude linn

Tellijale

Nii oli ka viimane kord augusti algul, kui astusin Viking Line’i Mariella pealt maha, tundes kergendust, et laevas kajanud ranged teadaanded selle kohta, kuidas välismaalt Soome saabudes kõigil karantiini tuleb jääda, ei osutunud reaalsuseks – ilmselt oli laevapere mängima unustanud Stockholmi-Ahvenamaa liini salvestise. Ning uitasingi edasi veeäärse turuplatsi poole. See on Helsingis tilluke, kuid hästi varustatud kohvi- ja pirukakioskite ning marja- ja seenelettidega. Esindatud oli ka terve mägi Eestist pärit kukeseeni (kantarelli), millele kuum suvepäike oli küll nii roiutavalt mõjunud, et neist püüti vabaneda hinnaga 10 eurot kolme liitri eest.

Pilku püüdis ka Lapimaa mooside müütaja, kes oli oma keedised astelpajumarjadest, murakaist, pohladest ja muudest metsaandidest kokku vaaritanud ilma suhkruta, seda ta igal sildil ka eraldi rõhutas. Suurest saabumisrõõmust ostsin kohemaid viie euro eest väikse purgikese kukemarjakeedist, mis oli pruunikaspunane ja maitses äärmiselt argliku ja ehmunud mustikamoosi kombel. Tuleb uskuda müüjaproua kinnitust, et kukemari on vähemasti väga kasulik! Eestis on põhja-kukemari väheesinev ja veelgi vähem tuntud, ent arktilisematel aladel kasvavad marjad mahlakamad. Muide, Soomes kannab kukemari varesemarja (variksen marja) nime.