Suurpuhastus: 90 miljonit eurot maksnud vutitäht lahkub Juventusest

Samal pressikonverentsil kinnitas Pirlo, et teine argentiinlane Paulo Dybala ei lähe Torinost kuskile.

«Rääkisin Higuainga. Austan teda nii mängija, kui inimesena. Tal oli klubis tähtis roll. Otsustasime, et on aeg liikuda eri suundades. Ta on suur meister, kuid iga aeg saab ükskord ümber,» ütles Pirlo.