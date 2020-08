Orkaan liigub rannikualade poole, kus elab umbes 20 miljonit inimest, kellest üle poole miljoni said käsu evakueeruda, sest nad on otseses ohus, teatab livescience.com.

Inimesed on oma majade ja äride aknaid vineeriga kinni pannud, et tuul neid ei lõhkuks. Samuti on kinnitatud või viidud ära kõik, mille orkaanituuled võivad kaasa viia.