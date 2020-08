Suvi on kõige populaarsem aeg pulmade pidamiseks ja seda eriti just Eestis. Loetud päevad enne tänavuse suve finišit meenutab Elu24, millised tuntud eestlased sammuvad nüüd sügisesse sõrmus sõrmes.

Sel nädalal tuli ilmsiks, et teleajakirjanik Mai Palling on abiellunud ärimehe ja miljonär Margus Kangroga ning võtnud endale uue perekonnanime. Abieluregistri põhjal selgus, et Mai abiellus suurärimehe Margus Kangroga juba 9. juunil.