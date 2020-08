Viimased kaks aastat profisportlase elu elav Eesti pikamaajooksija Roman Fosti (37) kasvatab septembris viieaastaseks saavat pisipoega Ramoni, loodab oma kaasa Keeniast peagi Eestisse tuua ning teeb kõvasti trenni, et järgmisel aastal Tokyo olümpial Eesti eest kõik anda.

«Kui 2015. aastal tulin Pekingi MMil kahekümne hulka, siis pärast seda hakkasin võistustel osalemisega raha teenima – stardiraha pluss auhinnaraha. Põhiliselt võistlesin Aasias. Lennupiletid, hotellid – kõik tehti välja. Minu mänedžeriks on Hollandi ettevõte Volare Sports. Käisin Hiinas kahe-kolme aasta jooksul 10 korda. Mõnedel võistlustel jooksin distantsi rahulikult läbi, aga oma rahad sain kätte.»

Fosti rääkis, et rahavõistlustel käimisel oli ka pahupool. «Miinuseks oli see, et kannatasid treeningud, tsüklid jäid pooleli, treeningplaane korrektselt lõpuni viia oli keeruline.»

Murrang: tuli töölt ära, raha oli napilt paariks kuuks

Eesti maratoonar töötas samal ajal firmas Deloitte audiitorina. 2018. aastal käis jooksumehe peast läbi klõps, et aitab. Toona 35-aastane Fosti tundis, et aeg on naasta sportlike eesmärkide juurde. Kui Fosti pikamaajooksudega alustas, siis oli mehe sihiks siiani Jane Salumäele kuuluva Eesti naiste rekordi (2.27,04) ülejooksmine. Sportlaskarjääri murrangulisel hetkel olid eesmärgid juba kõrgemad...

«Kõhklev tunne oli, rahavarusid oli ehk nii kvartali jagu, mitte rohkem. Firmas vahetus juhtkond, eestlaste asemele tulid teised baltlased, kes ei mõistnud, et miks peab üks mees pidevalt jooksuvõistlustel käima ja töölt puuduma. Kuigi mul oma projektid olid kõik ilusti hoitud. 2018 otsustasingi, et on õige hetk pühenduda ainult spordi tegemisele. Sihiks oli joosta alla 2.15, sest seni oli seda Eesti meestest suutnud vaid Pavel Loskutov,» rääkis Fosti.

Fosti plaan nägi ette Aasia trette enam mitte teha ning keskenduda ainult sportlikule tulemusele. Hakkaski tulema.

Saan toetust või ei saa, selles oli küsimus

2018. aasta Berliini EM oli Fosti jaoks ülimalt oluline. Tähtis oli resultaat, sest kehva tulemuse korral oleks ta EOKi stipendiumist ilma jäänud.

Roman Fosti maratonidistantsil kergejõustiku EMil Berliinis 2018. FOTO: LIIS TREIMANN/EESTI MEEDIA/SCANPIX BALTICS

«Ärevad hetked olid. Mõtlesin, et kui head tulemust ei tee, siis kuidas ma järgmist hooaega finantseerin. Isiklikud kulud on ju ka. Aga iseloom on selline, et tähtsatel momentidel suudan ennast ületada. Stressiolukord sobib mulle hästi, kui nuga kõril, siis võin endast viimase välja pigistada.» Fosti jooksis hooaja isikliku rekordiga Berliinis end 17. kohale. EOKi toetus säilis.

Kanasupi jaoks koksab linnu maha

Eesti kõigi aegade kolmas mees maratonis ütles, et kuigi sport on tema elus olulisel kohal, peab ta esmatähtsaks perekonda. Fosti kaasa elab Keenias, poeg Ramon on praegu isaga Tallinnas ning käib Eesti lasteiaias. Fosti loodab, et peagi kolib ka naine Keeniast Eestisse. Seni üritab ta nii palju kui võimalik ka Keenias elada ja treenida.

«Käesoleval aastal läksin Keeniasse veebruaris, korraks põikasin kuu lõpus Itaaliasse võistlustele, et vormi kontrollida, sest 5. aprillil pidi olema Pariisi maraton, mis muidugi edasi lükati. Kui Keeniasse tagasi läksin, siis välja enam ei saanud. Jäin sinna neljaks kuuks. Kasutasin seda aega treenimiseks ja perega olemiseks. Lõpuks väsib ikka vaim ära,» ütles Fosti.

Eesti jooksuäss enne kanasupi keetmist. FOTO: Erakogu

«Kui olen Keenias, siis pool toidust on Keenia ja pool on Eesti toit. Naine on õppinud hakklihakastet tegema. Mulle endale meeldib kokkamine. Seal on aega, pole sellist tempot nagu siin. Mina teen kindlasti õhtusöögi. Nädalas korra peab supp olema. Kas borš või kanasupp. Võtan elusa kana, koksan maha ning puhastan sulgedest – see võtab nii pool tunnikest. Supp tuleb hea. Kana on ilma «süstita», looduses ringi sibanud, nii et täisöko. Kohalikud toidud on enamasti taimetoidud, liha on seal päris kallis.»

Sattus Keenias vangi, kohale kutsuti meedia

Keenias kehtivad koroonaajal karmid reeglid. Väljas käimine kahekaupa, kohustus on maske kanda, igal pool asuvad desinfitseerimisvahendid. Õhtutundidest varahommikuni on üldine liikumiskeeld. Fosti elab Keenias niinimetatud jooksjate külas. See on umbes Otepää suurune linnake, kus elavad aga ainult jooksjad. Neid on umbes 5000.

«Lähed hommikul välja vaatad, 50 jooksjat liduvad ringi, kahe kilomeetri pärast jälle 60 jooksjat ja nii elu seal on. Aga mina sattusin ühe aprillikuu päeval pokri,» teatab Fosti.

«Läksin aprilli alguses naabriga jooksma. Gruppides joosta ei tohtinud. Räägiti, et nii kaks-kolm inimest maksimum. Vaevalt kaks kilti joostud, kui politsei meid kinni pidas, midagi ei öelnud ning pistis pokri. Kinnipidamiskohas oli veel 10 jooksjat peale meie ja üks naine. Naine tuli treeningult, jooksis ühest noormehest mööda, too võttis talle sappa, politsei isegi ei küsinud, peatas nad kinni ja viis politseijaoskonda. Keenias käib asi nii, et on vaja hirmutada, et reeglitest kinni peetaks. Meie puhul oli tegemist näidispoomisega. Kohale kutsuti kohalik meedia, tehti uudis, et kui kätte saame, paneme kinni. Samas polnud seal minu teada 200 kilomeetri raadiuses ainsatki koroonahaiget.»

Kuigi Fosti arvates lokkab Keenias korruptsioon, meeldib talle, et valgetesse suhtutakse respektiga.

«Tõsi on, et valgetesse suhtuvad kohalikud väga hästi. Pigem on nii, et kummardatakse ja suhtutakse austusega. Tunnen seal, et olen valge inimesena privilegeeritumas seisuses, kui jooksjana. Vaatavad, et valge tuleb , siis on kohe, et ohohohoo!»

Poeg on kiire ja räägib mitut keelt

«Loodan, et poeg Ramon hakkab sporti tegema, eriti tore oleks, kui temast saaks hea jooksja. Ramon käib Eesti lasteaias ja omandab kenasti eesti keelt.

Roman Fosti poeg Ramon Fosti (vasakul) tunneb juba praegu jooksmisest rõõmu. FOTO: Erakogu

«Ta on palju mu võistlusi näinud, olen teda mitmele lastejooksule pannud. Alles hiljuti jooksime koos bussi peale – kas jõuame või ei jõua. Näis, et see tekitas temas päris vahvat hasarti! Ramon on Eesti-Keenia segu, nii et temast võib hea jooksumees tulla! Ma ise suruma ei hakka, aga väike unistus mul siiski on, tahaks temaga kunagi koos ühe maratoni läbi teha!

Roman Fosti: poeg on Eesti-Keenia segu, temast võib kunagi hea jooksja saada! FOTO: Erakogu

Emakeel on Ramonil inglise keel. Ema räägib ka suahiili keelt, mina väga suahiili keelt ei tönka. Põhilisi sõnu ma tean, aga arvan, et liiga palju pole ka hea seda keelt seal osata... ei pruugi vaimsele tervisele väga hea olla, kui kuuled kohalikke rääkimas,» naerab Fosti.

Poeg Ramoni eestikeelne lemmikfraas on: missa passid! Seda kuuleb isa tavaliselt auto kõrvalistmelt, kui eesseisev auto rohelise tule tagant kuidagi liikuma ei taha hakata.

Pullimees Fosti: promilliga võistlustele

Fosti tunnistab, et sportlaskarjääri ajal on igasugu uskumatuid asju ette tulnud.

«Loomulikult võtan vahest pitsi viina. Isa on ukrainlane, olen slaavi hing. Kui Itaalias võetakse lõuna ajal klaas veini, siis Ukrainas on lõunaajal laual pits viina. Hea seltskond, hea sakuska: heeringas, sibul, hapukoor. Ja siis klõmakas! Jube hea! Tean, et pärast seda on kaks-kolm päeva treeningutega pisut raskem, mingeid suuri koormusi ei tohi olla.»

Roman Fosti vanematega. FOTO: Erakogu

Fosti on ka järgmisel hommikul pärast pidu panemist võistelnud. Ta sõnas, et on teinud selliseid trikke, mille peale praegu ei julgeks isegi mõelda.

«Pohmakaga võistlustel olen käinud... Meelde tuleb üks kolme päeva jooks, nii kümme aastat tagasi, kuhu kõik vanemad jooksumehed kokku olid tulnud. No need panevad seal kolm päeva pidu sisuliselt. Läksin ka sinna. Esimene õhtu olime enam-vähem korrektsed, teisel päeval läks asi käest ära. Järgmisel hommikul oli stardis päris korralik promill veel sees. Võistlused toimusid Gunderseni meetodil, olin teisel päeval vist viiendal positsioonil ja ütlesin minu ees startivale sõbrale, et ole hea, oota mind seal puu juures ära, meil oli vist nii 10 sekundit vahet, ta ootas mind. Paar kiltsa jooksin temaga koos, aga siis ütlesin talle, et ole hea ja lippa, ma enam ei jaksa...»

Nüüd on Fostile selgeks saanud, et sportlikud unistused ei pruugi ainult unistusteks jääda, vaid need võib ränga töö korral ka tõeks teha.

«Point on selles, et väga palju paremale ja vasakule ei tohi tõmmelda, kui sul sportlikud sihid on. Pead lihtsalt minema sirget teed mööda. Ei tohi pidutseda, valel ajal reisimas käia, peab kindel plaan olema. Kuigi olen pidusid kõvasti vähemaks jätnud, siis päris selline null vend ka olla ei taha, et üldse alkoholi ei tarbi. Pärast sauna ma ei suuda mineraalvett juua. Saunas peab ikka õllega olema!»

37-aastane maratonimees usub, et jõuab tipus sportida veel vähemalt neli-viis aastat. Samas annab Fosti endale aru, et vanusega läheb taastumine järjest raskemaks.

«Vanemas eas tuleb targemini treenida. Mitte kvantiteet pole oluline, vaid kvaliteet. Kuigi maratonijooksjatel on ka kilometraaž oluline. Võimalikult tähtis on hoida vanemas eas head kiirust. Jõusaalis teen 1–2 trenni nädalas, seda ettevalmistusperioodil. Treeningplaan on spetsialisti koostatud, mida ma aeg-ajalt vastavalt vajadusele täiendan või siis jätan mõned asjad välja.»

Kus taas naist kohtab, sõltub koroonast

Erinevate vigastuste ja tervisehädade küüsis olnud Fosti sooviks on teha üks maraton täiesti tervena. Et saaks täiega, ilma mureta pingutada. Praegu on Fosti tervis tip-top.

Fosti kaasa Judy Jerotich (paremal) on praegu Keenias, palju sõltub koroonaviiruse levikust, millal Ramoni vanemad teineteist taas näevad. FOTO: Erakogu

«See, kas naine tuleb sügisel siia või lähen mina sinna, sõltub koroonast. Mind ootab ees 17. oktoobri poolmaratoni MM Poolas ja tahaks joosta ka Valencia maratoni 6. detsembril. Siin pean üksi trenni tegema, seal on kõrgmäestiku efekt ja jooksupartnerid. Kui võistlused ära jäävad, siis ehk tuleb naine siia.»