Peagi emaks saaval Lennal on varuks veel üks suur uudis!

Nüüd on Lennal varuks veel üks suur ja vahva uudis: lauljatarist saab raadiosaatejuht! Lennat kuuleb koos Mari-Liis Männikuga ehk Mannaga raadio Elmar eetris alates 7. septembrist igal esmaspäeval kell 14.00–18.00. Raadiosaade kannab nime «Manna ja Lenna» ja see tuleb lõbus, positiivne ning teemad, mida naised kajastavad, on seinast seina.

Raadio Elmar peatoimetaja Mari-Liis Männik tunneb ülimat heameelt, et Lenna on otsustanud Elmari perega ühineda: «Lenna looming ja hääl on raadio Elmar kuulajatele alati väga meeldinud, nüüdsest saavad kuulajad temast ja tegelikult ka minust eetris veelgi rohkem teada.» Lisaks lubab Manna, et koos Lennaga pakutakse esmaspäeviti hoogsat ja positiivset programmi, millega saab kogu nädala mõnusalt käima lükata.