Ameeriklast võib Kanada koroonareeglite rikkumise eest oodata poole miljoni dollariline trahv

Kanada kuningliku politsei teatas, et vahistasid Kentucky osariigis Waltonis elav 40-aastane John Penningtoni ja esitasid talle koroonareeglite rikkumise süüdistused seoses mehe juunikuise Kanada reisiga, vahendas Insaider.

Alaskast Kanadasse reisinud Penningtonile määrati esialgu 910 dollari (1200 Kanada dollarit) suurune trahv 25. juunil, kui Banffi Rimrocki hotelli murelikud töötajad kutsusid mehele politsei, arvates, et ta on karantiinireegleid rikkunud. Nimelt on ameeriklastel praegu koroonaviiruse pandeemia tõttu keelatud Kanada kaudu reisida.