Neljapäeval, 27. augustil, Austraalias esilinastunud «Tenet» sai koroonaviiruse tõttu veidi teistsuguse avapaugu, kui oli algselt plaanis. See aga ei morjendanud kolme kaunist skandaalitari, kes Sydneys «Teneti» esilinastusele veidi värvi andsid.

Hollywoodi suurfilm «Tenet» esilinastus Tallinnas valitud külalistele juba 25. augustil. Kaks päeva hiljem said sarnaselt Eesti staaridele «Tenetit» näha ka Austraalia avaliku elu tegelased, kelle seas astus punasele vaibale ka kolm kaunist naist, kes eriti just viimase aasta jooksul kohaliku meedia tähelepanu keskpunkti on sattunud.

Iiri päritolu näitleja Emma Roche. FOTO: Christopher Khoury/ZUMAPRESS.com/Scanpix

EMMA ROCHE

Iirimaalt pärit 33-aastasest näitlejast Emma Rochest sai hiljuti ametlik Austaalia kodanik, vahendab Daily Mail. Naine sai umbes samal ajal laiemalt tuntuks tõsielusaate «Poissmees» Austraalia versioonis. Roche'i kogemus saates polnud aga lilleline ning seda mitte ainult sellepärast, et talle ei antud seitsmenda hooaja viimast roosi, vahendab Daily Mail.

Roche'i sõnul hävitas «Poissmehes» osalemine praktiliselt tema elu ning ta ei ole rahul sellega, milline mulje temast tõsielusaates jäeti. Naine jättis saate fännidele mulje, et ta on liiga klammerduv.

Tolle hooaja poissmees saatis Roche'i pärast mitut nädalat koju sõnadega: «Sinu tunded on kasvanud ja arenenud nii kiiresti. Ma ei tea, kas ma jõuan sellel teekonnal samasse kohta.» Roche tunnistas pärast lahkumist, et tal on hea meel, et ta koju saadeti, vahendab InStyle.

Väidetavalt tekitas naine saate filmimise ajal produtsentidele ka liigset peavalu ning just seetõttu ei kutsutud Roche tagasi «Poissmees paradiisis» järjesaatesse.

Hiljuti näitas naine oma fännidele ka veidi lopsakamaid huuli, mis ta sai tänu iluprotseduurile.

Modell Imogen Anthony. FOTO: Christopher Khoury/ZUMAPRESS.com/Scanpix

IMOGEN ANTHONY

29-aastane Austraaliast pärit modell Imogen Anthony sattus 2019. aasta keskel meedia huviorbiiti. Nimelt läks naine möödunud aastal lahku oma 49-aastasest kallimast, raadiosaatejuhi Kylie Sandilandsist, kellega Anthony 21-aastaselt käima hakkas, vahendab Daily Mail.

Sandilands väitis, et ta kasvas endast üle 20 aasta noorema neiuga lihtsalt lahku. Küll aga hakkas raadiosaatejuht mõned kuud pärast nende lahkuminekut käima oma 33-aastase assistendiga.

Nad tegid oma suhte avalikuks samal aastal, detsembri lõpus. Selle kuu alguses oli aga Sandilands oma uue kallimaga nii tülli läinud, et nende kaklusesse pidi sekkuma politsei, vahendab news.com.au.

2020. aasta mais viskas Anthony õli tulle avaldades sotsiaalmeedias privaatsed vestlused, mis tõestasid seda, et Sandilands saatis kuid pärast nende lahkuminekut naisele sõnumeid. Lisaks tunnistas modell, et tal kästi nende lahkumineku põhjuse osas vait püsida. Mõni hetk hiljem kustutas aga Anthony provotseeriva postituse ära.

Tõsielustaar Natasha Spencer. FOTO: Christopher Khoury/ZUMAPRESS.com/Scanpix

NATASHA SPENCER

26-aastane tõsielustaar Natasha Spencer sai tuntuks saates «Married at first sight». Noor naine jõudis aga tänavu juunis ühe häiriva postituse pärast meediasse, vahendab Daily Mail.

Spencer postitas oma sotsiaalmeediasse videoklipi, kus meesterahvas ta tooli külge kinni seob ning naist meikima hakkab. Video parodeeris populaarset Youtube'i trendi, kus peikad oma kallimatele meiki proovivad teha.

Videos lasi aga Spencer end enne meikimist piimaga üle kallata ning paljude jaoks oli kogu protsess lihtsalt ebameeldiv. Kuigi tõsielustaar hoiatas oma fänne, et video võib olla häiriv, jäeti naise postituse alla negatiivseid kommentaare. Tundub, et nüüdseks on Spencer video ära kustutanud, kuid selle leiab SIIT.