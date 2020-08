EDU KONKURSIL ⟩ Euroopa teleprofid tunnustasid Kanal 2 särtsakat reality-saadet «Moeloojad»

Viiendat korda toimunud konkurss leidis aset NATPE Virtual Budapest telefestivali raames 25.–27. augustini, mis on üks Euroopa suurimaid n-ö telemesse, millel osalevad sajad teletootjad, levitajad ja telekanalid üle maailma. Sündmus toimus koostöös Euroopa suurima televõrgustikuga CEETV.

Konkursile esitati üle kümne uudse saateformaadi, millest eestlaste töö, milles tuntud inimesed võtavad vastu väljakutse proovida kätt moeloomes, valiti finaali kõrvuti Venemaa ja Ungari saadetega. Suur esitlus virtuaalsele messipublikule toimus esmaspäeval, 24. augustil. Parimaks tunnistati venelaste saade, Eesti tuli teiseks ja Ungari kolmandaks.

«Konkurentideks finaalis olid venelanna «Lapsed ja vanad» formaadiga ja ungarlanna «Tehtud COVID-ajal» saatega. Esimene oli siis suurejooneline vene stuudiosaade, kus lapsed pidid aru saama vanavanemate aegsetest 20. sajandi kommetest ja vanavanemad omakorda mõtestasid siis tänapäeva. Ungarlanna tegi «talendishow», kus inimesed üle Ungari saatsid kodus karantiinis tehtud videosid, mida hindas zürii ja võitja sai 3000 eurot. Tase oli kõrge, tegemist oli läbimõeldud saadetega ning tasemel teostusega,» tutvustas konkurente «Moeloojate» üks produtsente Margus Sikk.

«See, et meie väike saateke üldse kuskil rahvusvahelisel formaadikonkursil finaali jõudis, on päris tore! Mulle oli see esmakordne kogemus üldse sellisel rahvusvahelisel konkursil osaleda. Enne on olnud vastupidi, et olen tootnud ise siin kodumaal rahvusvahelisi formaate («Eesti parim pagar», «Eesti halvim autojuht»), aga nüüd siis vastupidi,» sõnas Sikk. Trendidest rääkides märkis ta, et laineid löövad teleilmas jätkuvalt stuudiosaated ja reality-saated, mille sekka kuulub ka «Moeloojad».

«Konkursi sihtrühm on teised teletootjad ja nn talendiotsijad – inimesed, kes otsivad uut telesisu üle maailma. Inimesi huvitavad ikka saated, mida saaks tõsta n-ö riigist riiki ehk siis, et need oleksid universaalsed igas kultuuri- ja keeleruumis. Seepärast vast ka «Moeloojad» sai finaali, sest mood on universaalne. Seda aga veel ei tea, mis uksi see konkurss võib avada ja kas üldse,» rääkis produtsent.

Ta lisas, et auhinnaks on eelnevatel aastatel olnud ülesastumine Budapestis ja võitjale reis Miamisse NATPE põhiüritusele. «Sel aastal oleks olnud «käsi pihku» variant,» naljatab ta, pidades silmas, et võiduga kaasnesid üksnes õnnesoovid.

Mis «Moeloojatest» edasi saab, produtsendi sõnul veel teada pole: «Mingi jutt oli enne COVID'it teisest hooajast, aga kuna ajad on segased, siis ootame ja vaatame.»

Eksperimentaalne võistlussaade «Moeloojad» lennutas omavahel moedisaineritena «lahingusse» bravuuritar Anu Saagimi, lauljad Ott Leplandi ja Lenna Kuurmaa ning tuntud juutuuberi Hensugusta. Armastatud Eesti staarid said ülesandeks luua proffide käe all päris ise oma moekollektsioon, teejuhiks moemaailma kodumaine moebränd Tallinn Dolls, mis pakkus Eesti staaridele ainukordse võimaluse luua terve kollektsiooni jagu oma tegu ja nägu rõivaid.

Moeloojaid aitas Tallinn Dollsi juht Mari Martin ja kätt hoidis disainer ning stilist Karolin Kuusik. Moeloojate loomingut näidati saate kulminatsioonina Eesti moemaastiku suursündmusel Tallinn Fashion Week.

Igas saates disainitud rõivakomplekte hindas žürii, kuhu kuulusid Mari Martin, Karolin Kuusik ja Ženja Fokin, kuid lõpliku otsuse tegid televaatajad, hääletades oma lemmiku poolt Tallinn Dollsi Facebooki lehel, kus sai saates valminud rõivaid ka endale soetada.

Saatesarja kõik osad on vaatamiseks üleval VeebiTVs.