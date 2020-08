MILJONID TASKUS ⟩ Alastipiltide müüki alustanud Bella Thorne purustas kohe Onlyfansi rekordi

Näitlejanna Bella Thorne teatas Onlyfansiga ühinemisest nädala eest. Suure uudise tegi ta teatavaks Instagrami postitatud kelmika videoga.

Nüüd avaldas seksikate videote ja piltide müüki vahendav platvorm, et skandaalne staar püstitas juba esimese päevaga rekordi. 24 tunniga müüs Thorne tervelt 1 000 000 dollari eest tellimusi.

Nädalaga on näitlejanna müünud aga 2 000 000 dollari (1,7 mln euro) väärtuses tellimusi. 20-dollariline tellimus on kindel taks. Lisaks saavad fännid Thornele osta ka Amazoni soovinimekirjas toodud asju. Privaatpiltide ja -videote palvetele on ta lubanud isiklikult vastata ja tasu on kokkuleppel.

Tasu eest Instagrami pildid?

Enamasti päris alastipiltide müügiks kasutatav Onlyfans ei ole aga mõnede fännide väitel Bella Thorne puhul ootusi täitnud. Miljonärist näitlejanna suunas oma raha loopinud fännid leiavad, et see on nagu tasuline Instagram.

«Aga ei, alastipilte ma ei tee!» säutsus 22-aastane Thorne ka mõned päevad hiljem Twitteris. Sinna samasse postitas ta eelmisel aastal ise mõned alastipildid, mille häkker oli ähvardanud avaldada.

pic.twitter.com/3pZHyXcEjc Bella Thorne made a million off only fans by posting THIS? — WIN (@winstupidprice) August 25, 2020

Seksitöötajad pildilt väljas

Sotsiaalmeedias on Thorne aga saanud kriitikat ka selle eest, et ta üldse Onlyfansiga liitus. Kuulsuste liitumine nüüd, kui alastipiltide müük on laiemalt aksepteeritavaks muutunud, seab ohtu väiksemate seksika sisu loojate tulud.