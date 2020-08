Kontaveidi välja lülitanud Osaka ikkagi jätkab võistlemist Cincinnati turniiril

22-aastase Floridas elava Osaka esialgse otsuse muutmise peamiseks peamiseks ajendiks on see, et ATP ja WTA otsustasid toetada protesti ja jätsid selle märgiks Cincinnati turniiril neljapäevased matšid ära. Kuna Osaka ei olnud ennast ametlikult turniirilt maha võtta jõudnud, siis sai ta võimaluse turniirl jätkata.