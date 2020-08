Pärast kahenädalast suuroperatsiooni Georgias teatas USA marssaliteenistus neljapäeval, et neil õnnestus leida teadmata kadunud 39 last , vahendas USA Today.

«Kadunud lastele ja nende peredele on see sõnumiks, et me ei lõpeta kunagi nende otsimist,» ütles USA marssaliteenistuse direktor Donald Washington oma avalduses.