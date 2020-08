PILK PEALE ⟩ Púr Múdd avaldas melanhooliast pakatseva videosingli

Púr Múdd on kahest produtsendist ja muusikust koosnev pop-elektrooniline duo, kuhu kuuluvad Oliver Rõõmus ja Joonatan Siiman. Koosseis on tegutsenud juba 2015. aastast ning on andnud eelnevalt lugusid välja koostöös tunnustatud elektroonilise muusika plaadifirmadega nagu Armada Music, Frequency ja Soave Records. Ka uus singel «Da Da Da» on välja antud just viimati nimetatud Hollandi plaadifirmaga, kellega koostöö on poiste sõnul sujunud väga hästi.

Uus singel Da Da Da on mõnusalt tantsuline ja meeldejääv lugu, mille meloodia ja sõnad jäävad kummitama pikaks ajaks. ««Da Da Da» on nii-öelda jätk meie loole «Ooh Aah». Ka selles loos on äratuntav melanhoolsus ja tantsulisus, mis on saanud Púr Múddile omaseks” ütleb koosseisu liige Joonatan.