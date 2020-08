VALUS PIHTIMUS ⟩ Skandaalne vene lauljatar pidi armastatu pärast tegema aborti

Ootamatult jäi lauljatar aga kevadel rasedaks ja kuigi ta on juba ammu unistanud suurest perekonnast, polnud tema uus väljavalitu selleks valmis. «Tegin otsuse, et üksinda sünnitada kolmas laps on vale. Soovisin täiuslikku perekonda, kuid see mees polnud selleks valmis,» nentis ta. «Kui mees tahab perekonda ja lapsi, siis ta ei laseks naisel ealeski aborti teha.» Volkoval on eelmistest suhtest kaks last, keda ta üksi kasvatab.