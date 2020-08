UUS KUUM SUHE ⟩ Brad Pitt on võitnud endast poole noorema modelli südame

«Oceani 11» ja «Ükskord Hollywoodis» filmidest tuntud Brad Pitt ei olegi enam vallaline ja on suhtes endast peaaegu poole noorema sakslannaga, vahendab Page Six.

Jaanuaris vahendas Elu24, et auhinnahooaja üks enim kajastatud hetki oli kahtlemata Pitti ja tema eksabikaasa Jennifer Anistoni juhuslik kohtumine ekraaninäitlejate gildi galal (SAG Awards), kus mõlemale auhind ulatati. Kui Pitti ja Anistoni suhe omal ajal suure käraga lõppes ja Pitti ellu järgmine kaasa Angelina Jolie tuli, siis jäi see sündmus veel aastateks fännide hinge torkima. Pitti ja Anistoni taasühinemise kõlakad ei olnud isegi selle aasta alguseks vaibunud. Eriti just seetõttu, et Pitt oli teadaolevalt taas vallaline ning teadupärast ka Aniston.

Brad Pitt oma eksabikaasa Angelina Joliega. FOTO: MARK RALSTON/AFP/Scanpix

Üleüldse pandi Pitti pärast tema suhte purunemist Joliega 2016. aastal tihti iga naisega paari, kellega ta ühele pildile kõrvuti sattus. Sellest oli mees teadlik ka ise, ning tegi selle üle ka oma kõnedes ja intervjuudes nalja. Nii ütles ta ka SAG gala tänukõnes naljatades, et märgib oma auhinna kindlasti üles ka oma Tinderi-profiilile.

Nüüd on selgunud, et Pitt pole sel aastal vallaline olnudki. Mitmed meediaväljaanded ja sealhulgas Harpers Bazaar vahendavad, et näitleja on juba möödunud aasta lõpust alates olnud suhtes sakslanna Nicole Poturalskiga (alumisel pildil).

Pittist ligi 30 aastat noorem Poturalski on pärit Saksamaalt ja üpris edukas modell, kes on olnud mitmete moeajakirjade esikaanel. Der Spiegel Youtube'i kanali sõnul on Poturalski modellindusega tegelenu alates 17-aastaselt.

Olgugi, et paari suhe tuli alles nüüd avalikuks, nähti Pitti ja Poturalskit koos Los Angeleses juba 2019. aasta novembris. Tundub, et Pitt on sakslannaga olnud koos terve selle aja, kuid nende suhte tegi avalikuks hiljuti reis Prantsusmaale.

Nimelt tabasid eralennukile läinud Pitti ja Poturalski paparatsod, kes paarist pilte tegid. Väidetavalt nähti neid koos ka Prantsusmaal lennujaamast lahkumas. (Neid fotosid näed SIIT.) Pittil on Prantsusmaal 67 miljonit dollarit maksma läinud villa, mille ta 2011. aastal koos Joliega soetas.

Poturalskil on ka poeg Emil, keda modell vahel oma isiklikul Instagrami kontol mainib. Veebruaris nimetas sakslanna oma poega enda parimaks sõbraks. Pittil on koos Joliega kuus last.

Kuigi kumbki ei ole oma suhet ametlikult kommenteerinud on Poturalski vihjeid sellest sotsiaalmeedias puistanud juba kuid. Mätsis kirjutas sakslanna Instagrami postituse pealkirjas järgmiselt: «Laupäevast on saanud päev enesereflektsiooniks, raamatute lugemiseks ja aja veetmiseks oma parema poolega.»