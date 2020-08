JULMURID HOOS ⟩ Männikul okastraadist lõksu sõitnud krossirattur pääses napilt eluga

Lõks oli Kotkase sõnul kuskil Männiku tee ja karjääri vahelisel alal. «Selle traadi muidugi korjasime taaskord kokku ja peitsime ära, et seda enam kasutada ei saaks,» selgitas Kotkas. «Sealkandis on metsas traati kilomeetrite kaupa, nii on tal suht lihtne jälle midagi üles panna.»