Aprilli keskel kodustes tingimustes filmitud tervitus oli küll südantsoojendav, ent suuremat tähelepanu pälvis Bosemani muutunud välimus. Tugevalt kõhnunud näitleja nägemine tekitas fännide seas muret, et mehe tervisega on midagi häda. Spekulatsioonidele valas õli tulle see, et Boseman ega tema esindajad ei soostunud teemat kommenteerima.