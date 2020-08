Endine Disney kanali lapsnäitleja Bella Thorne ületas uudiskünnise, kuna teenis OnlyFansi abil 24 tunniga rekordilise summa – miljon USA dollarit. Kui võiks arvata, et kolleegid on Hollywoodi staari edu peale lihtsalt kadedad, on tegelikult asi teisiti. Thorne'i pettuse tõttu sattus tuhandete sekstöötajate sissetulek üleöö küsimärgi alla.