VANA ARM EI ROOSTETA ⟩ Khloe Kardashian on petmisega vahele jäänud ekskallimaga uuesti koos

Briti meediaväljaanne Daily Mail vahendab, et Khloe Kardashian on oma endisele korvpallurist kallimale, Tristan Thompsonile, täielikult andestanud ning on mehega taas koos. Khloe suhet kinnitas väidetavalt naise õe eksabikaasa Scott Disick.

Nimelt kirjutas Scott tõsielustaari viimase bikiinipildi alla kommentaari, et Tristan Thompson on õnnelik mees – viidates justkui sellele, et korvpallur on Khloe'iga taas koos. Nii Khloe kui ka Tristan pole oma suhet kommenteerinud.

Khloe ja Tristan, kes kasvatavad koos oma 2-aastast tütart True'd, läksid lahku 2019. aastal, kui mees jäi vahele teise naise suudlemisega. Korvpallur pettis Khloe'it naise poolõe, Kylie Jenneri parima sõbranna, Jordyn Woodsiga.

See polnud esimene kord, kui Tristan petmisega vahele jäi. 2018. aastal, kaks päeva enne nende tütre sündi, ilmusid meediasse fotod Tristanist, kes mitme erineva salapärase naisega suudles. Olgugi, et paaril oli olnud üpris tormiline suhe, tundus, et möödunud aasta lahkuminek oli lõplik.

Koroonaviiruse pandeemia ajal otsustasid aga Khloe ja Tristan taas kokku kolida, et nad saaksid mõlemad tütrega aega veeta. Nõnda hakkasid ka selle kuu alguses levima kuulujutud, et Khloe ja Tristan on taas koos.

Allikas kommenteeris People'ile, et Khloe'ile meeldib, kui Tristan on nendega. «Tal (Tristanil – toim.) on parim suhe True'ga ja ta on olnud Khloe'iga suurepärane. Nad on vägagi koos ja Khloe on rohkem kui õnnelik,» avaldas allikas, kelle sõnul loodab tõsielustaar, et mees on muutunud.

Toona eitas Khloe esindaja nende suhet, kuid nüüd on Kardashianite klanni kuuluva Scotti kommentaar kuulujuttudele taas hoogu juurde andnud.

Tasub aga mainida, et Kardashianite tõsielusaate uus hooaeg esilinastub juba 17. septembril, mis võib kuulujuttude laiahaardelist levikut mingil määral põhjendada.