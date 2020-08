Meghan Markle'i eksabikaasa sai isaks ja pani tütrele väga omapärase nime

Meghan abiellus 2018. aasta mais prints Harryga ning kaks nädalat pärast kuninglikku pulmapäeva palus Trevor oma kallima, Tracey Kurlandi (alumisel pildil), kätt. Möödunud aasta mais paar abiellus (samal kuul sündis Meghanile Archie) ja nüüd on paarile sündinud ka nende esimene laps, vahendab US Weekly .

Värsked lapsevanemad panid oma tütrele nimeks Ford Grace Engelson. Omapäraseks teeb tütre nime see, et kuigi Ford on tegelikult üsnagi populaarne nimi (2018. aastal oli see USAs populaarsuselt 612. kohal, vahendab mamanatural.com), pannakse Ford nimeks eelkõige poisslastele.