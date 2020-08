VIDEO ⟩ Selline näeb välja ligi 25 aastat kingakarbis vedelenud McDonald'si eine

Aly.sherb nime kandev kasutaja postitas paar päeva tagasi TikToki keskkonda lühikese videoklipi ja küsis: «Mis juhtub, kui jätad McDonald'si hamburgeri enam kui 20 aastaks kotti?»

«Kas sa tahad mu hamburgerit näha?» küsib selle peale neiu vanaema ja näitab kingakarpi, mille peale on pastakaga kirjutatud sõna «hamburger». Vanaema kirjeldab, et ta on hoidnud seda oma kapis.

Pärast karbi avamist näitab vanaema paberkotti, mille sisse oli hamburger pakitud. «See on kott, milles see tuli ja see reklaamis NASCARi sõitu 1996. aastal,» teatab ta oma lapselapsele.

24 aastat vana McDonald'si hamburgerile lisaks on vanaema kingakarbis hoidnud ka friikartuleid. Videos näitab vanaema lapselapsele nii friikartuleid kuid ka hamburgerit.

«Nad ei ole kunagi mädanenud või lagunenud. Saiale ei ole kunagi hallitust tekkinud. Liha ei ole kunagi mädanenud. See ei ole kunagi isegi katki läinud, see on täiesti ühes tükis,» väidab vanaema friikartuleid ja hamburgerit näidates.

«Nii siis, 24-aastane hamburger... ma pole päris kindel, mis siis juhtub, kui sa seda sööd,» lisab vanaema naljatades.

Video on praeguseks kogunud ligi neli miljonit vaatamist ja üle poole miljoni positiivse reaktsiooni. Vaata videoklippi SIIN:

Paljudele võib vaatepilt olla üllatav, kuid McDonald'si nö vastupidavatest hamburgeritest on juttu olnud ka varem. Möödunud aasta novembris sai 10-aastaseks Islandi viimane MsDonald'si eine, vahendab tarbija24.postimees.ee. Alles jaanuaris läks sotsiaalmeedias taas lendu juba 2013. aastal meedia tähelepanu saanud McDonald'si hamburger, mis on praeguseks juba 21 aastat vana, vahendab msn.com.