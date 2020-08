Kui oleks läinud teisiti! Seidi Voogre: mina ja Andrei Zevakin võiksime olla praegu nagu Martti ja Liina

Värskes videos tunnistavad noored, et on omal ajal lausa kohtinguäpis Tinder mätchinud, ent Seidi suureks kurvastuseks ei näidanud Andrei tema vastu mingit huvi üles ega suisanud ta sõnumile isegi vastata. «Seidiga mätchisime Tinderis kunagi ja ta kirjutas mulle, et teeme koos uue kanali,» meenutas Zevakin. «Vend lihtsalt ei vastanud mulle ja mõtle nüüd, me oleksime praegu nagu Martti ja Liina,» lausus Seidi.