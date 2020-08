India pühal sillal alastivideo teinud prantslannat ähvardab kolm aastat vanglat

27-aastase Marie-Helene’i tehtud video Lakshman Jhula pühal sillal levis sotsiaalmeedias, politsei märkas seda ja võttis naise kinni, teatab foxnews.com.

Afp.com teatel saab India seaduste järgi määrata pühapaiga rüvetamise eest kuni kolme aasta pikkuse vangistuse. Afp.com teatel saab India seaduste järgi määrata pühapaiga rüvetamise eest kuni kolme aasta pikkuse vangistuse.

Prantslanna palus indialastelt vabandust ja rõhutas, et ta ei olnud täiesti alasti ning ta eesmärgiks oli lisaks reklaamvideole rõhutada, et igal pool, kaasa arvatud Indias, on seksuaalset ahistamist.

«Otsustasin Lakshman Jhula sillal end osaliselt paljaks võtta, kuna mulle meenusid seal juhtumid, mil mind on ahistatud. Arvan, et paljud India naised on kogenud sama. Indialannad vajavad koolitust, et tunda ära koduvägivalda ja ahistamist,» selgitas Marie-Helene meediale.

Rishikeshi politsei sõnul ei rääkinud välismaalanna neile alguses sõnagi ahistamisest, see jutt tuli tal hiljem. Prantslanna oli neile öelnud, et tal on ehtefirma ja ta tegi Indias reklaamvideo, et oma tooteid reklaamida.

«Võimalik, et Prantsusmaal tohib selliseid videoid teha, kuid India Rishikesh on püha koht. Samuti on püha paik, kus on rippsild, ja seda põhjusel, et jumal Rama, ta vend Lakshmana ja Rama naine Sita ületasid seal Gangese jõe,» sõnas politsei esindaja.

Põhja-Indias Rishikeshis asuv püha Lakshman Jhula rippsild, mis kulgeb üle Gangese jõe FOTO: LAURENE BECQUART/AFP/Scanpix

Prantslanna lasti kautsjoni vastu vabadusse, kuid ta pass on India politsei käes, et ta riigist ei lahkuks.

Kohaliku meedia teatel võib juhtumi uurimisele minna mitu kuud. Kuna uurimine kestab, siis ei avaldanud politsei naise täisnime, vaid ainult eesnime.

Lakshman Jhula rippsild asub Põhja-Indias Uttarakhandi osariigis Rishikeshis hindudele püha Gangese jõe kohal. Piirkonnas on mitu templit ja palverännakukohta.