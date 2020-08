PILDID JA VIDEO ⟩ Briti politsei ajas laiali ebaseadusliku metsareivi

Bbc.com teatel algas reiv Inglismaa idaosas asuvas parkmetsas juba 29. augusti õhtul ning keegi midagi loodust kahjustavat ega kriminaalset korda ei saatnud.

Politsei esindaja teatel oli rahval paar kokkupõrget politseiga, kuid muidu läksid inimesed rahulikult laiali ning korjasid ka prügi kokku.

«On äärmiselt kahetsusväärne, et korraldatakse massisündmusi, mis on keelatud, samas kui ülejäänud ühiskond pingutab koroonaviiruse levimise tõkestamiseks,» sõnas Norfolki asepolitseijuht Nick Davidson.

Ta lisas, et käimas on koroonaviiruse teine laine ja nakatumine on tõusuteel.

Briti politsei ajas Norfolkis Thetfordi metsas laiali ebaseadusliku reivi FOTO: TOBY MELVILLE/Reuters/Scanpix

Suurbritannias on täna üleriigiline püha Summer Bank Holiday, millega tähistatakse suve lõppu.

Briti võimud teatasid möödunud reedel, et kolmepäevase nädalalõpu, milles on ka esmaspäev 31. august, ajal ei tohi läbi viia keelatud muusikasündmusi, kaasa arvatud reive ja teisi seadusevastaseid üle 30 inimesega kogunemisi. Seaduse rikkujatele saab määrata 10 000 naela (11 210 eurot) suuruse trahvi.

«Saan aru, et koroonaviiruse tõttu on inimeste kogunemised piiratud, kuid inimesed on sotsiaalsed olendid, kes tahavad teistega suhelda ja väljas aega veeta,» sõnas reivil osalenu, kes soovis jääda anonüümseks.

Ta lisas, et tema ja teised osalenud olid terved. Nad olid metsas sotsialiseerumas, mitte vägivallatsemas ning lisaks korjasid nad endatekitatud prahi kokku.

Lisaks Norfolki Thetfordi metsale ajas politsei veel teistes Suurbritannia paikades ebaseaduslikke inimkogunemisi laiali.

73-aastane meteoroloog sai 10 000 naela trahvi selle eest, et korraldas Londnis Trafalgari väljakul rohkem kui 30 inimesega koroonaviiruse piirangute vastase protestikogunemise.

Veel mitu inimest sai sama suure summa trahvi, kuna ka nemad korraldasid ebaseaduslikke massikogunemisi, millest suur osa oli samuti koroonavastase suunitlusega.

Suurbritannias on koroonaviiruse diagnoosiga 334 000 inimest, paranenute kohta andmed puuduvad ja viirushaigus on võtnud elu ligi 42 000 inimeselt.