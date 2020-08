Kõvasti alla võtnud Adele pani interneti riskantse bikiinipildiga kihama

«Mustanahalisi naisi diskrimineeritakse kultuuriliste soengute, näiteks bantu sõlmede ja lokkide kandmise pärast, kuid valgeid inimesi mitte. See pole õiglane ja seetõttu on inimesed vihased,» selgitas keegi Adele postituse alla.

«Mina mustanahalise ameeriklasena ei ole mitte mingil moel solvunud. See on festival! Meil on nii palju reaalseid probleeme. See ei ole üks neist,» avaldas üks naisterahvas.